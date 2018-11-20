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"Динамо" подписало новый контракт с Липовым

"Динамо" объявило о подписании многолетнего контракта с полузащитником Данилом Липовым.

Липовой перешел в систему "Динамо" из "Крыльев Советов", провел 9 матчей и забил 4 гола за вторую команду москвичей.

ФК "Локомотив"
Теги: Динамо
Вчера, 23:10
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