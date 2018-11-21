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РФС опроверг слухи о массовом досмотре россиян в метро Стокгольма

Информация о массовом досмотре шведской полицией российских болельщиков в стокгольмском метро перед матчем сборных России и Швеции по футболу не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее телеграм-канал OnlineOnTour сообщил о том, что сотрудники полиции тщательно досматривает российских болельщиков на входе в метро и в подземке.

"Информация о массовом досмотре российских болельщиков в метро Стокгольма не соответствует действительности. Возможно, это был единичный случай. По крайней мере никто из болельщиков сборной России по данному инциденту не обращался", - сообщили в пресс-службе.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
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