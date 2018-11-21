Новости партнеров

Сергей Прядкин: "Спартак" обязательно вернется на вершину

Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что считает "Спартак" одним из лидеров российского футбола, несмотря на свалившиеся на клуб трудности.

"Несмотря на все сложности, клуб остается одним из лидеров нашего футбола, одним из флагманов. Да, есть много критики со стороны прессы, болельщиков. Но я уверен, что "Спартак" обязательно вернется на вершину", - цитирует Прядкина Р-Спорт.
Теги: Прядкин Спартак
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(4)
#6  Spartak СССР   (Сегодня, 15:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
pascha

Ты в эту пору уже живешь,Спартак 10 ти кратный чемпион России,наслаждайся Павлик smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 14:15)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
На вершине ФНЛ... там свиньям самое место


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  pasha  Ленинград (Сегодня, 14:08)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне ,ни тебе


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:56)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
dadadada to4no. eto mi uzhe slishali, tipa kak to 4to mi tam s kolen vstanem. vam na pervii anal nado, v programmu vremya


--------------------
vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:39)
  • -2
  •  (4)

С Вашей помощью обязательно вернется.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 13:26)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
да.сейчас произойдут возможные изменения в руководстве и попрёт.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.