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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:25
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
14:40
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Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (1)
14:01
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (1)
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (1)
13:45
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Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (5)
12:30
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10:53
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09:04
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"Динамо" подписало новый контракт с Липовым
Сергей Прядкин: "Спартак" обязательно вернется на вершину
Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что считает "Спартак" одним из лидеров российского футбола, несмотря на свалившиеся на клуб трудности.
"Несмотря на все сложности, клуб остается одним из лидеров нашего футбола, одним из флагманов. Да, есть много критики со стороны прессы, болельщиков. Но я уверен, что "Спартак" обязательно вернется на вершину", - цитирует Прядкина Р-Спорт.
"Несмотря на все сложности, клуб остается одним из лидеров нашего футбола, одним из флагманов. Да, есть много критики со стороны прессы, болельщиков. Но я уверен, что "Спартак" обязательно вернется на вершину", - цитирует Прядкина Р-Спорт.
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