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Президент РПЛ назвал главный минус чемпионата России

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о плюсах и минусах российского футбола.

"Главное - в РПЛ есть стабильность. При этом повысилась конкуренция за победу в турнире, стало больше своих воспитанников в клубах. Уже несколько лет мы занимаем шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Минусы есть, как и у всех. Наиболее значимый - госфинансирование. Очень хочется сделать клубы независимыми от бюджетных денег. Для этого необходимо, чтобы лига более активно работала в коммерческом направлении, помогая как частным клубам, так и клубам, получающим финансирование из региональных бюджетов. К сожалению, пока этого сделать не удалось", – сказал Прядкин

Р-Спорт
Теги: Прядкин
Сегодня, 13:23
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#3  sergey3709   (Сегодня, 14:29)
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Забыл сказать об отсутствии крытых стадионов для нашей зоны.Вчера играли со шведами, так там на стадионе было плюс 14 и трава зеленая
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:54)
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Болеет за:
«Спартак»
xxaaxaxa a kak sdelat klubi 4astnimi, esli oni ubito4niye. mi ne futbolnaya strana. mi strana pontov. deshovix pontov. potemkinskix dereven'
nashi klubi tolko zas4et beshenix vlivanii iz byudzheta i mogut sushesvovat'


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Спартак»
На хрена прерывали чемпионат за две баранки, хватило бы и одной, чтобы на гнилой тыкве въехать в новый год. РПЛ это не отработанные зарплаты при корявом футболе и сваре в командах.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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