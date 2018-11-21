Президент РПЛ назвал главный минус чемпионата России

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о плюсах и минусах российского футбола."Главное - в РПЛ есть стабильность. При этом повысилась конкуренция за победу в турнире, стало больше своих воспитанников в клубах. Уже несколько лет мы занимаем шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА.Минусы есть, как и у всех. Наиболее значимый - госфинансирование. Очень хочется сделать клубы независимыми от бюджетных денег. Для этого необходимо, чтобы лига более активно работала в коммерческом направлении, помогая как частным клубам, так и клубам, получающим финансирование из региональных бюджетов. К сожалению, пока этого сделать не удалось", – сказал Прядкин