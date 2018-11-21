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Александр Селихов: очень тяжело было смотреть на матчи и тренировки со стороны

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, как восстанавливался после травмы ахилла.

"Самое главное - во время восстановления гнать прочь мысли о том, что ты теперь чего-то на поле не сможешь делать. Нужно терпеть и работать над этим. У меня не просто травма ахилла, мне ещё делали чистку пятки. Это сложнее, нужно время, чтобы она зажила.

Очень тяжело, когда смотришь за матчами и тренировками со стороны. Сейчас я чувствую на тренировках эмоциональный заряд. Понятное дело, что соскучился по этому делу", — сказал вратарь в клубной пресс-службе.
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 13:28
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:52)
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Болеет за:
«Спартак»
a ti nakati, otpizdi kogo-nibud, poleg4aet


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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