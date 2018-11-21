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Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о внедрении видеоповторов в чемпионат России со следующего сезона.

"На совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России.Все присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

Тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта", – сказал Прядкин.

Р-Спорт
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:01
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:06)
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Болеет за:
«Спартак»
to4no, zavisit ot finansirovania, osobenno v regionax.
nu ni4e, paru troiku bolnitz i detskix sadov zakroyut i budut u nas ponti v vide VAR, ved' gosudarstvo ne prosilo nikogo rozhat))))))) da i vashe lu4she 4tob vse sdoxli, ramsyat mnogo


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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