Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о внедрении видеоповторов в чемпионат России со следующего сезона."На совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России.Все присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.Тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта", – сказал Прядкин.