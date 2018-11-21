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Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, что его команда нуждается в усилении.

"Нам очень нужно усилить состав 4 игроками серьезного уровня. Тогда мы, как минимум, избежим стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый игрок, креативный атакующий хавбек, способный играть под нападающим», создавать моменты, отдавать хороший пас, самому забивать голы. И также нужен результативный форвард", — цитирует Божовича пресс-служба клуба.
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 14:40
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:23)
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Болеет за:
«Спартак»
nu zakroite v samare neskolko bolnitz, ili po oblasti , 4tobi bez paleva, babki poyavyatsa na novix futbolistov.
4e kak deti e-moe))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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