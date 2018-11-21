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Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России (видео)

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился с видеообращением к болельщикам.



Вчера сборная России проиграла шведам в решающем матче Лиги наций (0:2).
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:51
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:22)
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Болеет за:
«Спартак»
daunito chromosom))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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