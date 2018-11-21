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В Красноярске запустят в продажу пиво "Аленичев безалкогольное"

В Красноярске собираются начать производство пива, которое должно получить название "Аленичев безалкогольное" в честь инцидента с задержанием главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.

"Дмитрий Анатольевич (Аленичев) прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира. В итоге к нам пришла такая идея. Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке", — сказал один из руководителей супермаркета пива, находящегося в Студгородке (Красноярск).

"Сибирское Агентство Новостей"
Теги: Аленичев
Сегодня, 18:18
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#11  yuri  спб (Сегодня, 19:36)
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Да, конечно. Некий четвероногий запустил в продажу безалкогольную водку. Народ взбунтовался- царь то оказывается ненастоящий- Писатель одернул животное- время синтетики и ненастоящих чувств.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 19:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Алень дал на это добро? Или попиратствовать хотят?

Лучше запустите ерш 9% алкоголя "Енисей пердивный"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:20)
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Болеет за:
«Зенит»
Тонкий расчет, учитывая массы, пренебрегающих литературой для развития собственного интеллекта, и ничего не читающих, кроме великой истории,- дело вполне рентабельное.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Экс-сенаторское,договорное. И всем станет понятно о чем речь.

так можно.
упоминать без согласия свою фамилию нельзя.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#7  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02)
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Цитата: Колян Безмолвный
безалкогольное пиво пьют безалкоголики

дмитрии анатольичи все какие-то недо-
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Это вряд ли, засудят и оставят без копейки

ну тогда "Подстава крепкое"
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 18:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: diego milito 22
Это вряд ли, засудят и оставят без копейки. Запрещено использовать имя без согласия Дмитрия Аленичева.

smile Необязательно упоминать имя Аленичева. Достаточно пиво назвать-Экс-сенаторское,договорное. И всем станет понятно о чем речь. Вместо суда за отказ пройти медосвидетельствование ему принесли права на тарелочке с голубой каемочкой.


Это называется- "спецсубъект". ДПС, которые его остановили будут подвергнуты дисциплинарному взысканию.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 18:42)
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Брехня!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:42)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: diego milito 22
Это вряд ли, засудят и оставят без копейки. Запрещено использовать имя без согласия Дмитрия Аленичева.

smile Необязательно упоминать имя Аленичева. Достаточно пиво назвать-Экс-сенаторское,договорное. И всем станет понятно о чем речь. Вместо суда за отказ пройти медосвидетельствование ему принесли права на тарелочке с голубой каемочкой.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 18:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это вряд ли, засудят и оставят без копейки. Запрещено использовать имя без согласия Дмитрия Аленичева.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Спартак»
безалкогольное пиво пьют безалкоголики
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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