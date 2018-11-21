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Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе по лицензированию клубов.

"«Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования. Со следующего сезона РПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.

Не должно быть такого, чтобы спортивная работа была успешной, а в развитии, коммерции, работе с болельщиками она не велась вовсе", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:33
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#5  Kostik   (Сегодня, 19:40)
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Это просто бред
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Анжи тоже должен будет внести деньги в этот фонд?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 19:01)
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  •  (1)
online

А почему клубы должны платить в стаб фонд?Есть госкомпании так пусть они скидывают бабло в этот стаб фонд на развитие лиги в целом а не на отдельно взятый клуб из отдельного региона
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 18:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Будут иные клубы содержать Томи и Анжи которые будут чужие деньги тратить?А отдавать чем будут?Из бюджета или банкротством списывать?Вот пусть чиновники и скидываются.Им же в лиге нужен всякий шлак,пусть и содержат.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 18:37)
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online

Любая команда имеет свободный доступ к уже существующему стабилизационному фонду - банковскому кредиту...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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