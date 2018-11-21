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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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РФС предложил наказывать клубы матчами без зрителей за использование пиротехники
Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что одним из предложений комитета по борьбе с нарушениями закона болельщиками является возможность закрывать сектора стадиона или проведение матча без зрителей за использование пиротехники.
В дисциплинарном регламенте КДК РФС штраф за использование зрителями пиротехнических изделий составляет до 125 тысяч рублей; за бросание зрителями пиротехнических изделий - до 200 тысяч рублей, в случае попадания в игроков, официальных лиц клуба, официальных лиц матча, болельщиков – до 600 тысяч рублей.
"Наш комитет попросил исполком и КДК более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон. Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований. Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким.
Членами комитета были озвучены следующие предложения к рассмотрению: ужесточить подход к рассмотрению дел КДК РФС, активизировав применение к клубам, чьи болельщики совершают противоправные действия, спортивных санкций "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и "проведение матча без зрителей.
Также предложено внести изменения в дисциплинарный регламент РФС в части усиления ответственности за использование зрителями пиротехнических изделий, предусмотрев в качестве спортивной санкции "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и/или "проведение матча без зрителей.
Есть предложение о возможности отзыва "свидетельства о признании компетентности" сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования клубов в случае получения от правоохранительных органов информации о деятельности таких сотрудников, направленной на пособничество хулиганским проявлениям в футболе, пособнической деятельности организованным группам болельщиков агрессивного толка, на основании результатов выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей", - цитирует Маркина РИА Новости.
В дисциплинарном регламенте КДК РФС штраф за использование зрителями пиротехнических изделий составляет до 125 тысяч рублей; за бросание зрителями пиротехнических изделий - до 200 тысяч рублей, в случае попадания в игроков, официальных лиц клуба, официальных лиц матча, болельщиков – до 600 тысяч рублей.
"Наш комитет попросил исполком и КДК более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон. Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований. Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким.
Членами комитета были озвучены следующие предложения к рассмотрению: ужесточить подход к рассмотрению дел КДК РФС, активизировав применение к клубам, чьи болельщики совершают противоправные действия, спортивных санкций "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и "проведение матча без зрителей.
Также предложено внести изменения в дисциплинарный регламент РФС в части усиления ответственности за использование зрителями пиротехнических изделий, предусмотрев в качестве спортивной санкции "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и/или "проведение матча без зрителей.
Есть предложение о возможности отзыва "свидетельства о признании компетентности" сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования клубов в случае получения от правоохранительных органов информации о деятельности таких сотрудников, направленной на пособничество хулиганским проявлениям в футболе, пособнической деятельности организованным группам болельщиков агрессивного толка, на основании результатов выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей", - цитирует Маркина РИА Новости.
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