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РФС предложил наказывать клубы матчами без зрителей за использование пиротехники

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что одним из предложений комитета по борьбе с нарушениями закона болельщиками является возможность закрывать сектора стадиона или проведение матча без зрителей за использование пиротехники.

В дисциплинарном регламенте КДК РФС штраф за использование зрителями пиротехнических изделий составляет до 125 тысяч рублей; за бросание зрителями пиротехнических изделий - до 200 тысяч рублей, в случае попадания в игроков, официальных лиц клуба, официальных лиц матча, болельщиков – до 600 тысяч рублей.

"Наш комитет попросил исполком и КДК более жестко наказывать футбольных хулиганов, нарушающих закон. Что мешает сегодня ходить зрителям на трибуны, особенно фанатские? Это боязнь пострадать от пиротехники и выслушивание нецензурных скандирований. Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким.

Членами комитета были озвучены следующие предложения к рассмотрению: ужесточить подход к рассмотрению дел КДК РФС, активизировав применение к клубам, чьи болельщики совершают противоправные действия, спортивных санкций "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и "проведение матча без зрителей.

Также предложено внести изменения в дисциплинарный регламент РФС в части усиления ответственности за использование зрителями пиротехнических изделий, предусмотрев в качестве спортивной санкции "запрет на допуск зрителей в секторы стадиона" и/или "проведение матча без зрителей.

Есть предложение о возможности отзыва "свидетельства о признании компетентности" сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования клубов в случае получения от правоохранительных органов информации о деятельности таких сотрудников, направленной на пособничество хулиганским проявлениям в футболе, пособнической деятельности организованным группам болельщиков агрессивного толка, на основании результатов выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей", - цитирует Маркина РИА Новости.
Сегодня, 18:48
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(5)
#18  TAJIRAT  татарстан (Сегодня, 19:44)
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Болеет за:
ЦСКА
а телезрителей за что наказали?
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
#17  suvirinimas   (Сегодня, 19:38)
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Вы бы в РФС лучше бы решали проблемы в российском футболе, а то ни сборной, ни сильных клубов.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#16  metis  Riga (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Воспитание через коллектив.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#15  Volodia379   (Сегодня, 19:31)
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scorpion 69,
Цитата: scorpion 69
Цитата: Volodia379
Это дело менты крышуют их и надо наказывать вплоть до посадки!

что контору то свою палишь? smile

ФСБ и милиция разные канторы!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 19:26)
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online

Цитата: Apant1
Нафига, можно один сектор под стеклянным куполом организовать, для любителей дыма и газа, пусть там себе кидают и не переживают что их дымом кто то на халяву дышит


Жертвы ЕГЭ пытались доказать что-то коту?. Захлопнуть в газовые камеры до просветления треугольных мозгов. Все лысые бараны должны откинуть индюшачьи и напыщенные души до тех пор пока им не разрешать залезть обратно под свои умные впечатления жизни. Приказ не подлежал аппеляции.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 19:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда строили стадионы и внедряли видеонаблюдение, все эти дляди клялись, что идентифицировать метателей файеров будет легче, чем плюнуть. Только нахер им это не надо, им на клуб переложить гораздо выгоднее. Как 500 тысяч стрясти с Блессинга? Да никак. Вот с Зенита легко или Спартака тем более.

Зачем видеонаблюдение внедряли? Кто скажет? Этим ленивым уебанам просто влом смотреть камеры. Проще у Смеритина спросить про расизм, а тот с радостью и аплодисментами подтвердит за долю малую.

Уроды. ***а эта коллективная ответственность. Вы меня слышите, дебилы из РФС?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  rigoletto  Белгород (Сегодня, 19:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы помогли клубам аншлаг собирать на каждом стадионе.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#11  Apant1   (Сегодня, 19:17)
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Нафига, можно один сектор под стеклянным куполом организовать, для любителей дыма и газа, пусть там себе кидают и не переживают что их дымом кто то на халяву дышит
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#10  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Это дело менты крышуют их и надо наказывать вплоть до посадки!

что контору то свою палишь? smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#9  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10)
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online

можна вообще матч отменить все равно занятие бессмысленное
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#8  CSKA085  Москва (Сегодня, 19:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Верное решение будет.

чего верного то? на футбол и так особо не ходят
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 19:08)
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Это дело менты крышуют их и надо наказывать вплоть до посадки!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:07)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Убогое подобие убогого матча АПЛ, где скукота и отсутствие драйва.

там веселые гей-флажки для драйва
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 19:00)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что это за матч без пиро-дыма? Убогое подобие убогого матча АПЛ, где скукота и отсутствие драйва.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 18:59)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Государственная федерация предлагает штрафовать государственные клубы)Эпично


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Вычислять с помощью камер этих горе-болельщиков и наказывать по полной. А наказывать клубы -это беспредел. При желании(как это было на чемпионате мира) можно полностью искоренить это так называемое пиротехническое шоу.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 18:56)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наказывать надо не клубы,а тех кто проносит и тех,кто плохо досматривает.Попался- пожизненно на стад закрыть доступ и штраф пожирнее что бы другим не повадно было,те самые 125 косарей,может тогда и что то изменится.И с тех кто досматривает людей на сектор тоже спрашивать и делить на них штраф клуба,если с сектора прилетело-значит плохо работают..Только и всего.Почему клуб отвечает за все,а отморозки и отвечающие за соблюдение правил каждый раз выходят сухими из воды?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:53)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Верное решение будет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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