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Анатолий Бышовец: в матче со Швецией сборная России попала в психологическую ловушку

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2).

"Думаю, что надо сохранять оптимизм и находить что-то полезное даже в самом плохом. Команда попала в психологическую ловушку, которую не избегают и более опытные тренеры и игроки. Ничейный результат (в матче со Швецией) устраивал сборную, достаточно было не пропустить. Это делает задачу намного сложнее, потому что она кажется менее энергозатратной. У шведов мотивация была гораздо выше, им требовалась победа на своем поле.

Была выбрана тактика, при которой команда отдавала пространство и должна была сыграть рационально. Но нам не хватило взаимодействия в обороне и средней линии. Это очень сильно сказалось. И также не было внутреннего резерва у команды. У отдельных игроков была чисто психологическая усталость, это особенно сильно ощущалось в центре поля, из-за чего перехода от обороны в атаку не наблюдалось. Нам не хватало Романа Зобнина и Александра Головина с их скоростью и универсальностью", — цитирует Бышовца RT на русском.
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 19:05
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#1  TAJIRAT  татарстан (Сегодня, 19:40)
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Болеет за:
ЦСКА
какие у нас в России красивые отмазки-психологическая усталость
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
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