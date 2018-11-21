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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Анатолий Бышовец: в матче со Швецией сборная России попала в психологическую ловушку
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2).
"Думаю, что надо сохранять оптимизм и находить что-то полезное даже в самом плохом. Команда попала в психологическую ловушку, которую не избегают и более опытные тренеры и игроки. Ничейный результат (в матче со Швецией) устраивал сборную, достаточно было не пропустить. Это делает задачу намного сложнее, потому что она кажется менее энергозатратной. У шведов мотивация была гораздо выше, им требовалась победа на своем поле.
Была выбрана тактика, при которой команда отдавала пространство и должна была сыграть рационально. Но нам не хватило взаимодействия в обороне и средней линии. Это очень сильно сказалось. И также не было внутреннего резерва у команды. У отдельных игроков была чисто психологическая усталость, это особенно сильно ощущалось в центре поля, из-за чего перехода от обороны в атаку не наблюдалось. Нам не хватало Романа Зобнина и Александра Головина с их скоростью и универсальностью", — цитирует Бышовца RT на русском.
"Думаю, что надо сохранять оптимизм и находить что-то полезное даже в самом плохом. Команда попала в психологическую ловушку, которую не избегают и более опытные тренеры и игроки. Ничейный результат (в матче со Швецией) устраивал сборную, достаточно было не пропустить. Это делает задачу намного сложнее, потому что она кажется менее энергозатратной. У шведов мотивация была гораздо выше, им требовалась победа на своем поле.
Была выбрана тактика, при которой команда отдавала пространство и должна была сыграть рационально. Но нам не хватило взаимодействия в обороне и средней линии. Это очень сильно сказалось. И также не было внутреннего резерва у команды. У отдельных игроков была чисто психологическая усталость, это особенно сильно ощущалось в центре поля, из-за чего перехода от обороны в атаку не наблюдалось. Нам не хватало Романа Зобнина и Александра Головина с их скоростью и универсальностью", — цитирует Бышовца RT на русском.
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