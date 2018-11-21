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Алексей Попов: я никогда не верил в Черчесова

Бывший защитник пермского "Амкара" и казанского "Рубина" Алексей Попов высказался о выступлении сборной России на турнире Лига наций.

Сборная России не смогла добиться повышения в классе в Лиги наций. Ожидаемо?

— Я бы не рассматривал результаты данного турнира. Для нас самое важное — выход в финальную часть чемпионата Европы — 2020. А если брать Лигу наций… Я в Черчесова никогда не верил. Главный тренер национальной команды должен обладать определенным набором качеств, но у Станислава Саламовича не все они есть, к сожалению. Все верили, что мы пройдем дальше, надеялись. Ожидали, что хотя бы ничья будет. Наши ожидания, наши проблемы. Все мы хотим, чтобы сборная стала чемпионом мира, но… Иногда надо просто «хотелки» поумерить. Но сейчас не надо опускать руки, двигаемся дальше. Подождем декабря, когда станет известна наша отборочная группа на ЧЕ.

— Чего не хватило команде, чтобы в решающий момент показать нужный результат?

— Не было состава. Что тренер мог показать? Он перед чемпионатом мира-то за месяц еле-еле собрал команду, которая вползла в четвертьфинал лишь по счастливой случайности. А тут новый коллектив, игра в гостях. Плюс нет палочки-выручалочки Игоря Акинфеева, который сотворил чудо в матче с испанцами.

News.ru
Теги: Черчесов
Сегодня, 19:21
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Авторитетное мнение.

Авторитетнее твоего. Поспорь со мной, девочка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:22)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Авторитетное мнение.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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