"Зенит" может вновь вернуться к идее с приобретением Лашальта

"Зенит" может вернуться к идее с приобретением полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который летом перешёл из "Дженоа" в "Милан".Летом сообщалось, что российский клуб проявлял активный интерес к 25-летнему уругвайскому футболисту, но не смог договориться с "Дженоа" о сумме трансфера. По данным итальянских СМИ, Лашальт перешёл в "Милан" за € 14 млн, а ещё € 4 млн "Дженоа" мог получить в виде бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока.В этом сезоне чемпионата Италии Лашальт принял участие в 10 матчах за "Милан" (четыре – в основе), но результативными действиями не отметился.