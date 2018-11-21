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"Зенит" может вновь вернуться к идее с приобретением Лашальта

"Зенит" может вернуться к идее с приобретением полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который летом перешёл из "Дженоа" в "Милан".

Летом сообщалось, что российский клуб проявлял активный интерес к 25-летнему уругвайскому футболисту, но не смог договориться с "Дженоа" о сумме трансфера. По данным итальянских СМИ, Лашальт перешёл в "Милан" за € 14 млн, а ещё € 4 млн "Дженоа" мог получить в виде бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока.

В этом сезоне чемпионата Италии Лашальт принял участие в 10 матчах за "Милан" (четыре – в основе), но результативными действиями не отметился.

"Чемпионат.сом"
Теги: Милан Зенит Трансферы
Сегодня, 19:36
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#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
" не ищи добра от добра" . Двояко звучало. Проще вернуть из аренды Ригони.



Тогда уж лучше Луку. А Эрнани - сбыть.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 19:54)
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online

" не ищи добра от добра" . Двояко звучало. Проще вернуть из аренды Ригони.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50)
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лучше вернуться к идее забивного нападающего
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Халк в Европу просится. В Китае чемпионом стал - амбиции удовлетворил.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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