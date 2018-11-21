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Чиновник Минпромторга Пак, избитый Кокориным и Мамаевым, вышел с больничного

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел с больничного на работу.

"Пак вышел с больничного. Он находится на рабочем месте", — цитирует представителя Минпромторга RNS.

На судебном заседании Пак заявлял, что побои ему были нанесены из национальной ненависти. В ходе драки в кафе Кокорин ударил Пака стулом.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:15
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#10  Critique   (Сегодня, 22:40)
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Хитрый Лис,
Ты чьих будешь? Под кем ходишь?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:16)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
Знаешь как поступают на зоне с такими как ты?

ты по-видимому знаешь не по наслышке
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Critique   (Сегодня, 21:46)
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перс,
В тебе столько злобы из за того что родители в детстве били или просто жизнь тяжелая?

Сибирячок,
Стукачок, смотрю ты не унимаешься. Знаешь как поступают на зоне с такими как ты?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  перс  Ростов на Дону (Сегодня, 20:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Этого кандона Какоша след раз не табуретом а столом наепнёт если гамностайл танцевать не будет
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:47)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это он два месяца с переломом зуба лежал? Больничные хорошие поднял?

Цитата: Lokoflesh
У питерских совсем не стыда ни совести.
Не позорьтесь, когда сказать нечего, лучше промолчать.

Цитата: Lokoflesh
Болеет за:
«Локомотив


Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак

Так вот оно что!laughing А я все думал, в угоду кому Кокошку с Мамашкой гнобят smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 20:41)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уже?Стулом же шишку набили,надо год было за счет бюджета в Германии лечиться.

Цитата: Lokoflesh
У питерских совсем не стыда ни совести.
Не позорьтесь, когда сказать нечего, лучше промолчать.

О том как человек два месяца изображал трепанацию черепа и кому?Сказать есть что.Да только в нашей стране не все выскажешь,а то еще статью припишут)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:33)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
У питерских совсем не стыда ни совести.
Не позорьтесь, когда сказать нечего, лучше промолчать.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Serge K   (Сегодня, 20:25)
  • +4
  •  (12)

Когда награждали не был больной,а потом на радостях заболел.
Регистрация: 6.07.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:23)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Долго же он лечился.

Так он у пластического хирурга лечился. Китайца из себя вырезал.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:19)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Долго же он лечился. Не одну операцию перенес, видимо.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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