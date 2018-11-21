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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сотрудники МВД не обращались в РПЛ перед обысками у болельщиков "Спартака"
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, комментируя обыски у болельщиков "Спартака" сотрудниками МВД, сообщил, что правоохранители не обращались в лигу по этому поводу.
Ранее стало известно, что поводом для проведения обысков стала драка, которая произошла за сутки до дерби ЦСКА – "Спартак" – все случилось в Москве у ресторана "Изба". По некоторым данным, сами участники тех событий в полицию не обращались. Уголовное дело все же заведено по статье 213, часть 2 "Хилганство".
"Сотрудники МВД не обращались к нам по этому поводу", - цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что поводом для проведения обысков стала драка, которая произошла за сутки до дерби ЦСКА – "Спартак" – все случилось в Москве у ресторана "Изба". По некоторым данным, сами участники тех событий в полицию не обращались. Уголовное дело все же заведено по статье 213, часть 2 "Хилганство".
"Сотрудники МВД не обращались к нам по этому поводу", - цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
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