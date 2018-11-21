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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Гамула: сборная России в 2018 году принесла больше радости, а не печали
Сборная России в 2018 году принесла больше радости, а не печали, заявил бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула.
Россияне во вторник проиграли шведам, не сумев выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций. Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Летом 2018 года сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
"Конечно, два последних матча (поражения от шведов и немцев) смазали впечатление немножко, но надо учитывать, что у нас было очень много травм и мы не смогли выставить оптимальный состав в самой решающей игре. Не считаю, что сезон получился неудачным, он принес много радости нашим болельщикам. В последних играх немножко не получилось, но не думаю, что теперь нашим ребятам надо делать какие-то замечания. Мы просто убедились в том, что выбор игроков в сборную очень маленький. Травмированных другие игроки заменить не смогли.
Не хочу говорить, что сезон был неудачным, считаю, что сборная России в этом году принесла нам больше радости, чем печали", - цитирует Гамулу РИА Новости.
Россияне во вторник проиграли шведам, не сумев выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций. Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Летом 2018 года сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
"Конечно, два последних матча (поражения от шведов и немцев) смазали впечатление немножко, но надо учитывать, что у нас было очень много травм и мы не смогли выставить оптимальный состав в самой решающей игре. Не считаю, что сезон получился неудачным, он принес много радости нашим болельщикам. В последних играх немножко не получилось, но не думаю, что теперь нашим ребятам надо делать какие-то замечания. Мы просто убедились в том, что выбор игроков в сборную очень маленький. Травмированных другие игроки заменить не смогли.
Не хочу говорить, что сезон был неудачным, считаю, что сборная России в этом году принесла нам больше радости, чем печали", - цитирует Гамулу РИА Новости.
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