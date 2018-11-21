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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель ответил, получил ли деньги от футболистов
Водитель Виталий Соловчук, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым 8 октября, рассказал, перечислили ли ему деньги в качестве моральной компенсации за содеянное.
Напомним, футболистам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ. Оба находятся в СИЗО-2 "Бутырка", срок ареста – до 8 декабря.
– Вам перечислены деньги?
– Ничего об этом не слышал. Не знаю.
– Перечислили или нет? Это важная информация.
– Не могу отвечать ни на какие вопросы. Понимаете, это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал.
– Источник сообщает, что деньги перечислены.
– Спросите у источника. Пускай источник… Он же сообщает.
– У вас же есть банковская карточка? Пришла смс?
– Не надо мне вопросов задавать. Все!
"Спорт-Экспресс"
Напомним, футболистам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ. Оба находятся в СИЗО-2 "Бутырка", срок ареста – до 8 декабря.
– Вам перечислены деньги?
– Ничего об этом не слышал. Не знаю.
– Перечислили или нет? Это важная информация.
– Не могу отвечать ни на какие вопросы. Понимаете, это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал.
– Источник сообщает, что деньги перечислены.
– Спросите у источника. Пускай источник… Он же сообщает.
– У вас же есть банковская карточка? Пришла смс?
– Не надо мне вопросов задавать. Все!
"Спорт-Экспресс"
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