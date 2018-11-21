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Избитый Кокориным и Мамаевым водитель ответил, получил ли деньги от футболистов

Водитель Виталий Соловчук, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым 8 октября, рассказал, перечислили ли ему деньги в качестве моральной компенсации за содеянное.

Напомним, футболистам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ. Оба находятся в СИЗО-2 "Бутырка", срок ареста – до 8 декабря.

– Вам перечислены деньги?

– Ничего об этом не слышал. Не знаю.

– Перечислили или нет? Это важная информация.

– Не могу отвечать ни на какие вопросы. Понимаете, это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал.

– Источник сообщает, что деньги перечислены.

– Спросите у источника. Пускай источник… Он же сообщает.

– У вас же есть банковская карточка? Пришла смс?

– Не надо мне вопросов задавать. Все!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:24
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(4)
#5  Sandr_71   (Сегодня, 22:42)
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  •  (2)

Вот новость с прошлого года вспомнил.

Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии - ВОР, ХАМ и КАА.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#4  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 21:59)
  • +6
  •  (8)

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель НЕ ответил, получил ли деньги от футболистов


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:51)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ура!ну раз деньги перечислили и все нормально можно бить его снова!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:33)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
судя по этому вью. я понимаю за что ему по лицу настучали


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:26)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сразу видно несчастную жертву, простого работягу, забитого до полусмерти проклятыми мажорами.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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