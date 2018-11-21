Избитый Кокориным и Мамаевым водитель ответил, получил ли деньги от футболистов

Водитель Виталий Соловчук, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым 8 октября, рассказал, перечислили ли ему деньги в качестве моральной компенсации за содеянное.Напомним, футболистам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство" УК РФ. Оба находятся в СИЗО-2 "Бутырка", срок ареста – до 8 декабря.– Ничего об этом не слышал. Не знаю.– Не могу отвечать ни на какие вопросы. Понимаете, это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал.– Спросите у источника. Пускай источник… Он же сообщает.– Не надо мне вопросов задавать. Все!