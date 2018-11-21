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Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Защита Александра Кокорина опровергла информацию СМИ о выплате компенсации пострадавшему 8 октября водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Об этом сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова.

"Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть, - сказала Стукалова в разговоре с РИА Новости.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

"Александр чувствует себя хорошо, вполне удовлетворительно. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал 2 раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день", - добавила Стукалова.
Теги: Кокорин
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