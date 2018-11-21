Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:22
Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили (1)
Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили (1)
20:31
Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента (13)
Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента (13)
18:33
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (6)
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (6)
15:25
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
14:40
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
14:01
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (2)
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (2)
13:45
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (6)
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (6)
12:30
Мирча Луческу: журналисты умеют только критиковать и нести чушь о том, в чем не разбираются (2)
Мирча Луческу: журналисты умеют только критиковать и нести чушь о том, в чем не разбираются (2)
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Защита Александра Кокорина опровергла информацию СМИ о выплате компенсации пострадавшему 8 октября водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Об этом сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова.
"Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть, - сказала Стукалова в разговоре с РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.
"Александр чувствует себя хорошо, вполне удовлетворительно. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал 2 раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день", - добавила Стукалова.
"Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть, - сказала Стукалова в разговоре с РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.
"Александр чувствует себя хорошо, вполне удовлетворительно. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал 2 раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день", - добавила Стукалова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.