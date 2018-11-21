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Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не перечисляли денег ее водителю, Виталию Соловчуку, в избиении которого обвиняются футболисты. Ранее СМИ сообщили, что такая выплата произошла.

"Это не соответствует действительности", - сказала Ушакова.

Кокорин и Мамаев проходят по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в драках с Соловчуком, а также с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Оба игрока взяты под стражу и до 8 декабря будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:22
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Наверное надо и телесоске денег дать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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