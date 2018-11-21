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Валерий Газзаев: репутация сборной России должна расти, а не опускаться

Репутация сборной России, заслуженная по ходу домашнего чемпионата мира, должна расти, а не опускаться, заявил бывший главный тренер команды Валерий Газзаев.

Россияне во вторник проиграли шведам, не сумев выйти в высший дивизион нового турнира УЕФА - Лиги наций. Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Летом 2018 года сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

"Есть результат, и есть неудачные игры. Если смешать все в одну кучу, то получится что-то непонятное. Национальная сборная на чемпионате мира показала свои лучшие качества и вошла в восьмерку лучших национальных сборны. На сегодняшний день, считаю, что наша сборная показала высокий уровень патриотизма, высокий уровень самоотдачи. За счет характера и патриотизма провела домашний чемпионат мира – это плюс. Что касается последних игр, то надо работать над тем, чтобы та репутация, которая была заслужена на чемпионате мира, не опускалась, а росла.

Считаю, что для этого есть все возможности. Государство в лице президента, в лице правительства создало все условия для того, чтобы мы прогрессировали с точки зрения спортивной инфраструктуры. Необходимо реализовывать созданные возможности", - цитирует Газзаева "РИА Новости".
Теги: Газзаев Сборная России
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