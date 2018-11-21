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Агент: "Спартак" действительно проявлял интерес к Нинковичу

Неманья Богданович, официальный представитель полузащитника "Асколи" Николы Нинковича, подтвердил информацию о том, что 23-летним сербским хавбеком интересовался "Спартак".

"Это правда, московский клуб действительно проявлял интерес к Николе. Однако конкретики не последовало - "Спартак" только собирал информацию по Нинковичу, но предложений не делал", - цитирует Богдановича "Спорт-Экспресс".

Ранее издание tuttomercatoweb.com сообщило, что скауты красно-белых просматривали Нинковича. Летом 2018 года он перешел из "Дженоа" в "Асколи", подписав трехлетний контракт, а до этого выступал за "Партизан", "Кьево" и "Эмполи". В этом сезоне футболист провел в серии В 11 матчей, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.
Теги: Спартак
Вчера, 23:02
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