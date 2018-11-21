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Депутаты Госдумы наградили болельщиков ЦСКА за помощь пострадавшим в римском метро

Комитет Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи наградил в среду трех болельщиков московского ЦСКА, оказавших помощь пострадавшим в римском метро. Почетные грамоты им вручил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Врачи Анатолий Рыбаков, Максим Хышов и Дмитрий Павлов прибыли на матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА как болельщики и стали первыми оказавшими помощь другим болельщикам после происшествия.

"Главное, чтобы это отразилось на тех людях, которые иногда смущаются, боятся брать и действовать. Мы как врачи делали то, чему мы учились, что у нас в крови. Надеюсь, что для многих, кто узнает об этом, это будет толчком, чтобы делать добрые дела", - поблагодарил членов комитета Дмитрий Павлов.

Авария эскалатора на станции метро в Риме произошла перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и итальянской "Ромой" (0:3). Поломка произошла в час пик - около 19:00 по местному времени. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. Всего пострадали 30 человек, были госпитализированы 19, в том числе 16 россиян.

ТАСС
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:48
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:15)
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Болеет за:
«Локомотив»
А в суд европейский будет направлена заявка на заведение дела об неумышленном причинении здоровья пострадавших армейцев? Дело то вроде бы выигрышное, да и оставлять такую куйню просто так нельзя.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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