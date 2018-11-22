Валерий Газзаев: РФС должен думать об улучшении качества клубного футбола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:10
Матч "Урал-2" - "Зенит-Ижевск" будет переигран
Матч "Урал-2" - "Зенит-Ижевск" будет переигран
Вчера, 22:22
Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили (2)
Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили (2)
Вчера, 21:51
Исполком РФС пройдет 6 декабря
Исполком РФС пройдет 6 декабря
Вчера, 20:31
Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента (14)
Василий Уткин: с Первого канала уволили после звонка высокопоставленного сотрудника администрации президента (14)
Вчера, 19:36
"Зенит" может вновь вернуться к идее с приобретением Лашальта (15)
"Зенит" может вновь вернуться к идее с приобретением Лашальта (15)
Вчера, 19:21
Алексей Попов: я никогда не верил в Черчесова (3)
Алексей Попов: я никогда не верил в Черчесова (3)
Вчера, 19:16
Андрес Понсе может зимой перейти в "Динамо" (3)
Андрес Понсе может зимой перейти в "Динамо" (3)
Вчера, 19:05
Анатолий Бышовец: в матче со Швецией сборная России попала в психологическую ловушку (1)
Анатолий Бышовец: в матче со Швецией сборная России попала в психологическую ловушку (1)
Вчера, 18:33
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (6)
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (6)
Вчера, 18:09
Лига наций – лучшее изобретение УЕФА за последние годы: признаёмся в любви новому турниру (6)
Лига наций – лучшее изобретение УЕФА за последние годы: признаёмся в любви новому турниру (6)
Вчера, 18:05
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю (17)
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю (17)
Вчера, 17:41
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020 (7)
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020 (7)
Вчера, 16:40
"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения
"Спартак" поздравил Джикию с днем рождения
Вчера, 16:24
Маринато Гильерме превзошел Акинфеева по числу "сухарей" (4)
Маринато Гильерме превзошел Акинфеева по числу "сухарей" (4)
Вчера, 16:06
Зобнин и Кутепов вернулись в общую группу "Спартака"
Зобнин и Кутепов вернулись в общую группу "Спартака"
Вчера, 15:33
Источник: Дмитрию Аленичеву вернули водительские права (21)
Источник: Дмитрию Аленичеву вернули водительские права (21)
Вчера, 15:28
Икер Касильяс может продолжить карьеру в США
Икер Касильяс может продолжить карьеру в США
Вчера, 15:25
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Вчера, 14:51
Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России (видео) (3)
Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России (видео) (3)
Вчера, 14:40
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
Вчера, 14:13
Оливер Кан может стать следующим президентом "Баварии" (1)
Оливер Кан может стать следующим президентом "Баварии" (1)
Вчера, 14:01
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (2)
Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (2)
Вчера, 13:45
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (6)
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (6)
Вчера, 13:40
Владимир Стогниенко - о поражении от шведов: не думаю, что произошло что-то ужасное (5)
Владимир Стогниенко - о поражении от шведов: не думаю, что произошло что-то ужасное (5)
Вчера, 13:23
Президент РПЛ назвал главный минус чемпионата России (4)
Президент РПЛ назвал главный минус чемпионата России (4)
Вчера, 13:19
Павел Яковлев: зря Дзюба не уехал в Европу после ЧМ (4)
Павел Яковлев: зря Дзюба не уехал в Европу после ЧМ (4)
Валерий Газзаев: РФС должен думать об улучшении качества клубного футбола
Российский футбольный союз (РФС) должен думать о том, чтобы улучшать качество клубного футбола в стране, заявил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
Действующий чемпион России московский "Локомотив" после четырех туров группового турнира Лиги чемпионов потерял шансы на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка. Столичный ЦСКА набрал 4 балла в четырех турах и отстает от лидирующих "Реала" (Испания) и "Ромы" (Италия) на 5 очков.
"Сегодня на уровне клубных команд мы имеем отрицательный баланс и результат в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это недостаток нашего профессионального отношения, и в первую очередь это касается РФС, который должен думать не о том, чтобы уменьшать зарплату молодым футболистам, а о том, чтобы улучшать качество футбола, стоимость телевизионных прав. Делать это для того, чтобы наши ведущие клубы были конкурентоспособны на европейском уровне – уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы", - цитирует Газзаева РИА Новости.
Действующий чемпион России московский "Локомотив" после четырех туров группового турнира Лиги чемпионов потерял шансы на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка. Столичный ЦСКА набрал 4 балла в четырех турах и отстает от лидирующих "Реала" (Испания) и "Ромы" (Италия) на 5 очков.
"Сегодня на уровне клубных команд мы имеем отрицательный баланс и результат в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это недостаток нашего профессионального отношения, и в первую очередь это касается РФС, который должен думать не о том, чтобы уменьшать зарплату молодым футболистам, а о том, чтобы улучшать качество футбола, стоимость телевизионных прав. Делать это для того, чтобы наши ведущие клубы были конкурентоспособны на европейском уровне – уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы", - цитирует Газзаева РИА Новости.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.