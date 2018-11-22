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Валерий Газзаев: РФС должен думать об улучшении качества клубного футбола

Российский футбольный союз (РФС) должен думать о том, чтобы улучшать качество клубного футбола в стране, заявил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Действующий чемпион России московский "Локомотив" после четырех туров группового турнира Лиги чемпионов потерял шансы на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка. Столичный ЦСКА набрал 4 балла в четырех турах и отстает от лидирующих "Реала" (Испания) и "Ромы" (Италия) на 5 очков.

"Сегодня на уровне клубных команд мы имеем отрицательный баланс и результат в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это недостаток нашего профессионального отношения, и в первую очередь это касается РФС, который должен думать не о том, чтобы уменьшать зарплату молодым футболистам, а о том, чтобы улучшать качество футбола, стоимость телевизионных прав. Делать это для того, чтобы наши ведущие клубы были конкурентоспособны на европейском уровне – уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы", - цитирует Газзаева РИА Новости.
Теги: Газзаев
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#1  Makc33   (Сегодня, 01:11)
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Лимит убирайте идиоты
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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