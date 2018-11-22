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Андрей Червиченко: задержания фанатов "Спартака" не связаны с дракой с болельщиками ЦСКА

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию об арестах фанатов красно-белых.

"Клуб не должен вмешиваться. Насколько я в курсе, те ребята, которые участвуют в этих драках, еще выполняют работы по найму, где нужна силовая поддержка. Не исключено, что сегодняшние мероприятия обусловлены этим. Драки между фанатами могут быть и занавеской, а за ней могут скрываться очень глубокие вещи, не относящиеся к футболу, о которых не хотят говорить. Но это просто мои догадки.

Я не очень уверен, что все эти вещи каким-то образом с клубом пересекаются. Насколько я знаю, между этими побоищами и клубом ничего общего нет. Просто имя «Спартака» используется как бренд, и все. А выяснение отношений — это скорее часть другой темы, нежели какая-то серьезная война", - цитирует Червиченко 360tv.ru.
Теги: Червиченко Спартак
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