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Дмитрий Парфенов: я очень спокойно отношусь к разговорам об успехах "Урала"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов оценил выступление команды в текущем сезоне.

"Турнирная таблица очень плотная, после каждого тура все меняется. Любая потеря или набор очков могут, как поднять на самый верх, так и опустить в низ. И если бы мы не допускали такие ошибки, как в первых турах, были бы сейчас на самом верху.

Я очень спокойно отношусь к разговорам об успехах "Урала" - мы ничего еще не добились", — приводит слова Парфенова Советский спорт.
Теги: Парфенов Урал
Сегодня, 11:16
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#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:47)
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Болеет за:
«Динамо» М
И не добьетесь..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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