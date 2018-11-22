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Директор "Енисея" и Дмитрий Аленичев сегодня выступят с совместным заявлением

Директор "Енисея" Денис Рубцов и главный тренер команды Дмитрий Аленичев сегодня сделают совместное заявление по поводу инцидента, который произошел 17 ноября.

Напомним, Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

Вчера в прессе появилась информация, что ГИБДД Красноярска вернуло Аленичеву водительское удостоверение.

"СЭ"
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 11:27
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#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 12:57)
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Вернули по звонку Бори Грызлова.Сенатор его политпроект.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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