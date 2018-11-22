"Может еще в Бразилии сыграем?" - "Ахмат" против матча в манеже

Гендиректор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался против проведения матча с "Енисеем" в 16-м туре РПЛ в манеже."Мы не согласны играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже.Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем? С нами ни "Енисей", ни РФС не связывались", - сказал Айдамиров.