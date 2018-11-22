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"Может еще в Бразилии сыграем?" - "Ахмат" против матча в манеже

Гендиректор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался против проведения матча с "Енисеем" в 16-м туре РПЛ в манеже.

"Мы не согласны играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже.

Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем? С нами ни "Енисей", ни РФС не связывались", - сказал Айдамиров.

"Чемпионат"
Теги: Ахмат Енисей
Сегодня, 11:53
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#12  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:44)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Misha Hetfild
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Женёка
А чем игра в минусовую погоду на заледенелом поле лучше игры в манеже на искусственном? Просто интересно...

Мы - честный клуб, а не какая-нибудь дрезина, чтобы админресурс включать!

Да ты вообще один из самых фееричных иди-тов здесь . Главное честных .

Тебе напомнить, матчи дрезины с Амкаром в прошлом сезоне?))
Или в колхозе продолжается беспробудное пьянство? joy

В колхозах всегда - пьянство . А в аулах ? Козоё-сто ? wink
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#11  СуперШтангист   (Сегодня, 13:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Misha Hetfild
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Женёка
А чем игра в минусовую погоду на заледенелом поле лучше игры в манеже на искусственном? Просто интересно...

Мы - честный клуб, а не какая-нибудь дрезина, чтобы админресурс включать!

Да ты вообще один из самых фееричных иди-тов здесь . Главное честных .

Тебе напомнить, матчи дрезины с Амкаром в прошлом сезоне?))
Или в колхозе продолжается беспробудное пьянство? joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#10  sergey3709   (Сегодня, 13:20)
  • +1
  •  (1)

Для нашей зоны профессиональный футбол должен начинается с крытых стадионов
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#9  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 13:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Енисей»
Помнят, как там влетели 0-3!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 13:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: VitL
Цитата: СуперШтангист

честный клуб


то есть, если в результате игры клуб получит три перелома и одно воспаление легких - то это будет "по-честному"?

А что делать, если составители календаря идиоты? Только в следующем году протест подавать, как только календарь составят, если будут возможны дебильные матчи в Якутсках в декабре.

А что насчёт других клубов? Может им тоже в манеже у Енисея свои матчи проводить? Или все остальные в субтропиках играют?
Вон Оренбург с Арсеналом катают 28.11. Прогноз -5, на след. день уже -10, но эти -10 могут наступить раньше. Почему бы не скататься в манеж Красноярска?
А ваши с Уралом в феврале гонять будут. Будет -20 условно и все ныть будете, хотя переносить нужно уже сейчас. Может тоже сгоняете в манеж?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:50)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это он зря предложил, ща додумаются )


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 12:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ткнули носом РФС в регламент и правильно сделали.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  VitL  Белгород (Сегодня, 12:29)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист

честный клуб


то есть, если в результате игры клуб получит три перелома и одно воспаление легких - то это будет "по-честному"?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#4  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:27)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Женёка
А чем игра в минусовую погоду на заледенелом поле лучше игры в манеже на искусственном? Просто интересно...

Мы - честный клуб, а не какая-нибудь дрезина, чтобы админресурс включать!

Да ты вообще один из самых фееричных иди-тов здесь . Главное честных .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 12:18)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Женёка
А чем игра в минусовую погоду на заледенелом поле лучше игры в манеже на искусственном? Просто интересно...

Мы - честный клуб, а не какая-нибудь дрезина, чтобы админресурс включать!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 12:17)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чем игра в минусовую погоду на заледенелом поле лучше игры в манеже на искусственном? Просто интересно...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:07)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Играть нужно в нормальных условиях. Никому непонятно упорное составление календаря с играми при минусовой температуре, которые калечат игроков и приносят только отрицательные эмоции зрителям этого безобразия.
Настала пора выгнать этих футбольных функционеров на сибирское поле и заставить их побегать полтора часа вместо футболистов!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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