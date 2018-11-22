Источник: зимой "Спартак" расстанется с Луисом Адриано

Московский "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Адриано.Руководство клуба не устраивает высокая зарплата бразильца.В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ (из них — шесть в основном составе), в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.