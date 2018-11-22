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Источник: зимой "Спартак" расстанется с Луисом Адриано

Московский "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Адриано.

Руководство клуба не устраивает высокая зарплата бразильца.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ (из них — шесть в основном составе), в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Луис Адриано
Сегодня, 12:49
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#17  Blessing  Спб (Сегодня, 14:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
верно, отличная новость!
ждем также избавления от ожиревшего Фернандо, Бокетти, а также Глушакова, Комбарова, Ещенко! с Самедовым также нового контракта не подписывать, пусть досиживает нынешний и едет куда хочет!
также необходимо очиститься и от Петковича с Рошей!

Во, блин, стратег, только не всех упомянул. Давай сразу и остальных, все равно потом, после очередного просёра, тебе придётся вносить дополнительный список, ты же себя знаешь.

Цитата: utekay
Спартачишка будет за 10-е место бороться

За 11-ое, один негр останется.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Хорошая новость.От хитромудрых надо избавляться.

верно, отличная новость!
ждем также избавления от ожиревшего Фернандо, Бокетти, а также Глушакова, Комбарова, Ещенко! с Самедовым также нового контракта не подписывать, пусть досиживает нынешний и едет куда хочет!
также необходимо очиститься и от Петковича с Рошей!
нужна свежая кровь, новые лидеры, которые хотят играть и выигрывать, а не получать на халяву умопрачительные зарплаты по контрактам!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#15  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:39)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
Спартачишка будет за 10-е место бороться


Нет . Он крепко на 9м . smile Это-же 1 место ! Во 2ой восьмёрке . laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#14  utekay  Россия (Сегодня, 13:35)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Спартачишка будет за 10-е место бороться


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:34)
  • -1
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Realist2000
Хорошая новость.От хитромудрых надо избавляться.

flushed Ты имеешь в виду хитромудрого Ананидзе,который прятался по туалетам,чтобы не лететь на Дальний Восток и теперь болеет больше чем играет?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  Riders1990  bunker (Сегодня, 13:31)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И без нападающих будем.Отлично


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#11  GS  Москва (Сегодня, 13:13)
  • +1
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sparwik53,
От возраста не уйдешь.
Интересно, кого Кононов на замену потребует.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#10  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:12)
  • -7
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online
Болеет за:
«Спартак»
norm, kak u Ayn Rand pryam, poneslos' pod otkos


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#9  Manchester United   (Сегодня, 13:12)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«МЮ»
Нужно оставлять,с понижением зарплаты,он ещё не раз закатит в домик Игорьку,а вот от Комбарова и Глушакова в первую очередь нужно избавляться
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 13:10)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
Освобождается место под Кокорина. Попова с Глушаковым тоже на продажу, чтобы Мамаева взять.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:10)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
А Луис Адриано знает, что его хотят бросить? Плохая девушка Спартак
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неплохая результативность для защитника...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:05)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая его регресс по сравнению с прошлым годом, это верное решение.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 13:01)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С такой результативностью- не нужен.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:00)
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Негроидное сообщество срамтака осиротеет smile


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 12:59)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 12:58)
  • +2
  •  (10)
online

Хорошая новость.От хитромудрых надо избавляться.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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