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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Курбан Бердыев: мне хочется видеть на поле совсем другого Полоза
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура против "Анжи".
"У нас не сыграет Кудряшов. Есть вопросы по Бухарову. Состояние сборников пока непонятно. После таких сборов первые матчи всегда сложные.
Состояние Полоза? Ну, конечно, хотелось бы видеть другого Полоза. Более подвижного на поле", - сказал Бердыев.
"СЭ"
"У нас не сыграет Кудряшов. Есть вопросы по Бухарову. Состояние сборников пока непонятно. После таких сборов первые матчи всегда сложные.
Состояние Полоза? Ну, конечно, хотелось бы видеть другого Полоза. Более подвижного на поле", - сказал Бердыев.
"СЭ"
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