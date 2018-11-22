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Источник: Мутко объявит о своем уходе с поста президента РФС 6 декабря

По информации источника, Виталий Мутко в ближайшее время покинет пост президента Российского футбольного союза.

Об этом решении Мутко должен объявить на заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря.

"Чемпионат"
Теги: Мутко
Сегодня, 13:42
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#5  alx64   (Сегодня, 14:12)
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online

ДА НЕТ СПОНСОР ЗЕНИТ БАБА ЗАЖАЛ!!!!!!!!!!У ПИДОРОВ ЗЕНИТА С БАБЛОМ ПЛОХО ПРОЕБАЛИ УЖЕ ВСЕ!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  sergey3709   (Сегодня, 14:04)
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Не верю!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Динамо К»
Неужели не отстоял свое"честное" имя в международных судах? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Grimm
а он им был? запутали уже с перестановками этих балбесов, рожи все одни и те же.

Его хитро прячут ! smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Grimm   (Сегодня, 13:56)
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  •  (3)

а он им был? запутали уже с перестановками этих балбесов, рожи все одни и те же.
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
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