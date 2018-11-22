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Источник: водитель сам спровоцировал конфликт с Кокориным и Мамаевым
Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сам спровоцировал футболистов. Инцидент произошел возле гостиницы "Пекин" в центре Москвы в понедельник, 8 октября.
"Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку", - сказал ТАСС источник.
Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что футболист выплатил компенсацию водителю. Оба спортсмена в данный момент находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы, они задержаны до 8 декабря по обвинению по статьям "Побои" и "Хулиганство".
"Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку", - сказал ТАСС источник.
Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что футболист выплатил компенсацию водителю. Оба спортсмена в данный момент находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы, они задержаны до 8 декабря по обвинению по статьям "Побои" и "Хулиганство".
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