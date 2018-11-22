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Источник: водитель сам спровоцировал конфликт с Кокориным и Мамаевым

Водитель Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сам спровоцировал футболистов. Инцидент произошел возле гостиницы "Пекин" в центре Москвы в понедельник, 8 октября.

"Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку", - сказал ТАСС источник.

Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что футболист выплатил компенсацию водителю. Оба спортсмена в данный момент находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы, они задержаны до 8 декабря по обвинению по статьям "Побои" и "Хулиганство".
Теги: Кокорин Мамаев
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#47  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 23:31)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Кот очень легко и просто

Когда твой КОТ уже у тебя в мозгах - сдохнет? замонал всех своим котом, чесслово. Боишься глупости писать - так всё через "кота" шуруешь...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#46  guns111  Выборг (Сегодня, 23:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
и очень хочется тебя увидеть. черкни в личку,
где твоя тупая башка находится. Если недалеко, то шанс есть. За дятла ответишь..

О.сибиряк, ты выездной чтоли?


--------------------
Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#45  avnik  море (Сегодня, 23:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Прикрываясь интернетом, не надо демонстрировать свою тупость.


Подождем 8-го декабря. Я посмотрю, как ты будешь обтекать. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#44  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03)
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Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Я ржу с этого имбецила. laughing laughing laughing
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#43  Sandr_71   (Сегодня, 23:02)
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Я думаю и чинуша в кафе тоже бедняг оскорбил.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#42  avnik  море (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Срок ногомячисты получат. Какой - не важно. Но получат.


Это смотря сколько им заплатят. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#41  Сибирячок   (Сегодня, 22:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: Сибирячок
и очень хочется тебя увидеть. черкни в личку,


Укол сначала прими, а то не сможешь меня в личке увидеть - долото фуево. )))

Если ты ссышь, тогда не пиши мне здесь, упырь. Прикрываясь интернетом, не надо демонстрировать свою тупость. Надеюсь, ты меня понял, дятел.

Напишешь - ты петух.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#40  avnik  море (Сегодня, 22:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
и очень хочется тебя увидеть. черкни в личку,


Укол сначала прими, а то не сможешь меня в личке увидеть - долото фуево. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#39  Сибирячок   (Сегодня, 22:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Для всех дятлов пишу здесь в последний раз.

Мне насрать и на потерпевших и на обвиняемых. Просто учитывая свои неплохие знания в уголовном праве, расписал, кто, что и почём. Водилу невозможно посадить, даже если он начал заваруху. Невозможно. Ни за провокацию, ни за дачу ложных показаний. Закон у нас такой. Он, может и кривой, но он ЗАКОН. Тем более он основан на общественном мнении. А здесь он СУРОВЕЕ обычного. Срок ногомячисты получат. Какой - не важно. Но получат.

И можете на всё говно мира изойти, доказывая друг другу и мне, в чём закон неправ. Друг другу доказывайте, мне - не удастся.

Адьос, амиги. До встречи на приговоре ))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#38  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Еще раз спрашиваю, ты держал в руках материалы дела ? Ты уверен что водила не провокатор? Уверен что на него не завели дело (например за дачу ложных) ?
Я не уверен. Решение суда может быть абсолютно любым.
У нас так устроена законодательная система. Закон что дышло...

мое мнение такое - водила сам спровоцировал,он тот еще джус,просто чувак думал что возит всесильных людей и ему тоже позволено многое smile но видео записи того что было в его авто не было.Ее отсняли потом после того как этому водиле отвалили бабла.Возможно ему даже штраф какой нибудь дадут для видимости правосудия smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#37  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:37)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это даже не смешно...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#36  Сибирячок   (Сегодня, 22:36)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
а ничего тебе не подсказывает что в отношении водителя в таком случае должны были возбудить дело?я думаю ничего

я для тебя всю страницу исписал. Не тупи уже. Водила неподсуден полюбому.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#35  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 22:36)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
а ничего тебе не подсказывает что в отношении водителя в таком случае должны были возбудить дело?

Еще раз спрашиваю, ты держал в руках материалы дела ? Ты уверен что водила не провокатор? Уверен что на него не завели дело (например за дачу ложных) ?
Я не уверен. Решение суда может быть абсолютно любым.
У нас так устроена законодательная система. Закон что дышло...
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#34  Сибирячок   (Сегодня, 22:35)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
не знаю где ты такие правила нашел, у нас кто первый написал заяву, то и прав...
сколько уже случаев было, что человек просто отбивался от тех, кто на него напал, причем под камерами, а его судили, потому что нападавшие получив люлей и побежали писать заяву

В Ёбурге хилый очкарик дал сдачи хачу, ( тот ударил первым и их было четверо и были пьяны), Очкарик просто отмахнулся и его били вчетвером после этого. Кто сел на нары? Правильно, очкарик. Почему? Армяшка написал заяву, что у него произошёл приступ эпилепсии от отмаха очкарика. мало того, что сел, ещё и выплатит 500 тыщ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#33  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:31)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Что-то мне подсказывает, что данная запись изъята сразу же после инцидента

а ничего тебе не подсказывает что в отношении водителя в таком случае должны были возбудить дело?я думаю ничего smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#32  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 22:29)
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tiki
а по правилам - кто первым ударил, тот и отвечает


не знаю где ты такие правила нашел, у нас кто первый написал заяву, то и прав...
сколько уже случаев было, что человек просто отбивался от тех, кто на него напал, причем под камерами, а его судили, потому что нападавшие получив люлей и побежали писать заяву
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#31  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 22:28)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
ну ты верь что спустя несколько месяцев водитель вдруг отдал запись с видеорегистратора где он избивает Мамаева

Откуда такая уверенность что запись передали спустя несколько месяцев ? Или ты в руках материалы дела держал ?
Что-то мне подсказывает, что данная запись изъята сразу же после инцидента. Или менты лохи по твоему авторитетному мнению ? Не надо выдавать желаемое за действительное.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#30  Сибирячок   (Сегодня, 22:24)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Даже за создание заведомо ложного алиби для подсудимого никого посадить невозможно. Тут 2 выхода для создателя алиби. 1. я признаю, что заблуждался - чел прощён. 2 Я был уверен, что со мной был Вася и только сейчас я понял, что это был Коля - чел прощён.

Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
За дятла ответишь....

Не..., ну что-то есть в этом, конечно, так уж категорично отрицать нельзя. Вопрос лишь в одном: как найти связь между дятлом и свиньёй?

Для этого надо трахнуть тебя и связь будет. Половая.

avnik
куда пропал? Стучишь админу? Ну-ну.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#29  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:20)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
еперь этому водиле статья за дачу ложных показаний

а кокоре что за групповое избиение?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#28  Blessing  Спб (Сегодня, 22:17)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
За дятла ответишь....

Не..., ну что-то есть в этом, конечно, так уж категорично отрицать нельзя. Вопрос лишь в одном: как найти связь между дятлом и свиньёй?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#27  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:17)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шампиньон
Вот это и есть твой уровень. Без знания нюансов дела, исключительно из своей личной неприязни к этим персонажам (в чем я с тобой полностью солидарен) выносишь вердикт.
Ну это же смешно!!! Никто из нас не знает подробностей случившегося !!! И кто кого провоцировал большой вопрос... Я не оправдываю никого, но, давайте дождемся результатов следствия ?

ну ты верь что спустя несколько месяцев водитель вдруг отдал запись с видеорегистратора где он избивает Мамаева smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#26  Сибирячок   (Сегодня, 22:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Теперь этому водиле статья за дачу ложных показаний

Только в российской судебной практике нет ни одного срока за дачу ложных показаний. знаешь почему? Статья 306 очень хитрая. Если чел признает, что давал показания ложные, он неподсуден. Читай внимательно УК РФ. Ни один чел не сел в России по 306-й. И статья 307-я УК РФ полностью прощает лжесвидетелей.

. Если сообщаются неправдивые сведения, но свидетель в них уверен, то такое заблуждение не подлежит наказанию по статье 307.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#25  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 22:13)
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Окажется еще что видеорегистратор и в салон еще второй камерой снимал(чтобы хозяйке приятней ездить было) и что водила этот идиот через несколько месяцев взял и отдал запись следствию где он сам начинает задирать Мамаева,а ха ну это просто цирк рассчитанный я не знаю на какого уровня ума людей

Вот это и есть твой уровень. Без знания нюансов дела, исключительно из своей личной неприязни к этим персонажам (в чем я с тобой полностью солидарен) выносишь вердикт.
Ну это же смешно!!! Никто из нас не знает подробностей случившегося !!! И кто кого провоцировал большой вопрос... Я не оправдываю никого, но, давайте дождемся результатов следствия ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#24  Blessing  Спб (Сегодня, 22:13)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
да все просто - если у тебя есть деньги то тебе все можно вот и все

Думаешь.....? Глубокая мысль однако.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#23  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:11)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да все просто - если у тебя есть деньги то тебе все можно вот и все
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#22  Сибирячок   (Сегодня, 22:09)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: Сибирячок
Кстати, провоцировал или не провоцировал, это на исход дела никак не влияет. И даже не служит смягчающим обстоятельсвом. В данном случае просто оценивают, кто какие увечья получил. И вот здесь там-там-там вопрос. Где экспертиза с побоями у мамаева или Кокорина? Нетути? Ну всё, ваша гипотеза уже не канает.


Ты, дятел, сначала покажи титры (дату и время) на видео "избиений", а потом радуйся. ))). Приличный судья пошлет нахер следователей с этим кином от клоунов с ютуба... )))

Да иди ты нахрен, дебил клоунский. Я тебе просто тупые глаза раскрываю на исход дела. И мне срать на то, что на видео и в твоей тупой башке. Я тебе, тупому клоуну, в очередной раз расписываю то, как будет. И ты в очередной раз пердишь в лужу. Когда-нибудь поймёшь свою тупость природную или так и помрёшь тупизднем?

и очень хочется тебя увидеть. черкни в личку,
где твоя тупая башка находится. Если недалеко, то шанс есть. За дятла ответишь....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#21  Saveger  СПб (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну оскорбил, ну оттолкнул чутка - это ж не повод избивать простого работягу толпой, гнаться за ним и еще избивать


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#20  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь этому водиле статья за дачу ложных показаний


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#19  ska69  Питер (Сегодня, 22:02)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да изначально понятно, что их спровоцировали, что этот водила, что чиновник! Просто так они бы ни на кого не полезли!
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
#18  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 22:01)
  • 0
  •  (2)
online

Да то что водила быковал и первым Мамая ткнул, было и с камеры наблюдения в самых первых видосах прекрасно видно. Но это же не значит, что его за это можно безнаказанно толпой хреначить.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
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