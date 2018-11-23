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Тарас Бурлак: "Спартак" точно поборется за место в тройке

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Приход нового тренера - это всегда встряска, и "Спартак" попытается сыграть в другую игру. Игроки соперника будут стараться проявить себя перед новым тренерским штабом. К тому же болельщики "Спартака" заждались побед. Поэтому нам будет очень тяжело. Другое дело, что быстро привыкнуть к новому тренерскому подходу игроки соперника не смогут, слишком мало времени пришло. К тому же из команды на какое-то время уезжали сборники.

Думаю, что они поправят свое положение и за место в тройке точно поборются. Случилось то, что случилось. Загадывать перед сезоном всегда очень сложно – чемпионат России очень сложный и плотный", - цитирует Бурлака официальный сайт клуба.
Теги: Бурлак Спартак Крылья Советов
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 03:17)
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Болеет за:
«Зенит»
нуну


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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