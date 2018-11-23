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Алексей Сорокин: в УЕФА есть интерес к проекту Fan ID

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что УЕФА планирует рассмотреть вопрос о расширении практики применения идентификации болельщиков Fan ID.

"В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков. После ЧМ-2018 все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков. Ведь в эту карточку можно добавить не только бесплатный проезд или безвизовый въезд в ту или иную страну, но использовать ее, как средство оплаты, скидку на посещение музеев и партнерских ресторанов — все ограничивается только фантазией организаторов. Думаю, что российская разработка получит дальнейшее развитие", - цитирует Сорокина "Известия".
Теги: Сорокин
Сегодня, 10:19
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:54)
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Болеет за:
«Спартак»
vo, mozhno budet bez vizi svalit iz rossii))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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