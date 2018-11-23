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Александр Мостовой: Кононову в первых матчах нужен результат

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что новому наставнику красно-белых Олегу Кононову необходимо обязательно показать результат в первых играх.

"Игра команды в последних матчах чемпионата — это никуда не годится. Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив "Рейнджерс" (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве "Уралу" (1:2) и "Уфе" (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике. Хочется надеяться, что в матче с "Крыльями Советов" Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Всё равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы", - цитирует Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Кононов Спартак
Сегодня, 10:24
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:53)
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Болеет за:
«Спартак»
a vo vtorix mat4ax on ne nuzhen? paru mat4ei prosrut i opyat ego uvolyat)) etot fedun-perdun samodur esho tot))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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