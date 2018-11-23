Александр Мостовой: Кононову в первых матчах нужен результат

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:33
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (2)
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (2)
Вчера, 23:39
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Вчера, 23:29
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (4)
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (4)
Вчера, 22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Вчера, 22:42
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Вчера, 22:32
Хамес Родригес хочет вернуться в "Реал"
Хамес Родригес хочет вернуться в "Реал"
Вчера, 22:14
Диего Марадона жестко раскритиковал тренера сборной Аргентины (3)
Диего Марадона жестко раскритиковал тренера сборной Аргентины (3)
Вчера, 22:03
Ромелу Лукаку: думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками (1)
Ромелу Лукаку: думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками (1)
Вчера, 21:51
Александр Якушев: отставка Карреры мне не по душ (4)
Александр Якушев: отставка Карреры мне не по душ (4)
Вчера, 20:56
Клубы АПЛ против ужесточения лимита на легионеров (3)
Клубы АПЛ против ужесточения лимита на легионеров (3)
Вчера, 20:36
Кирилл Котов - о посещаемости ФНЛ: смысл писать о 22 тысяч, если продал всего 1,5 тысячи? (5)
Кирилл Котов - о посещаемости ФНЛ: смысл писать о 22 тысяч, если продал всего 1,5 тысячи? (5)
Вчера, 20:15
Эвер Банега может перейти в "Арсенал"
Эвер Банега может перейти в "Арсенал"
Вчера, 20:01
Хавьер Грасия продлит контракт с "Уотфордом" (2)
Хавьер Грасия продлит контракт с "Уотфордом" (2)
Вчера, 19:43
"Балтика" погасила все долги перед футболистами
"Балтика" погасила все долги перед футболистами
Вчера, 19:30
"Зенит" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры (17)
"Зенит" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры (17)
Вчера, 19:18
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (9)
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (9)
Вчера, 19:01
Дмитрий Аленичев: будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков (3)
Дмитрий Аленичев: будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков (3)
Вчера, 18:17
Тьерри Анри: Головин вернулся и готовится к матчу с "Каном" (3)
Тьерри Анри: Головин вернулся и готовится к матчу с "Каном" (3)
Вчера, 18:09
Златан Ибрагимович близок к переходу в "Милан" (1)
Златан Ибрагимович близок к переходу в "Милан" (1)
Александр Мостовой: Кононову в первых матчах нужен результат
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что новому наставнику красно-белых Олегу Кононову необходимо обязательно показать результат в первых играх.
"Игра команды в последних матчах чемпионата — это никуда не годится. Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив "Рейнджерс" (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве "Уралу" (1:2) и "Уфе" (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике. Хочется надеяться, что в матче с "Крыльями Советов" Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Всё равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы", - цитирует Мостового "Известия".
"Игра команды в последних матчах чемпионата — это никуда не годится. Особенно странно, что игроки были способны при Рианчо показать характер в еврокубках, победив "Рейнджерс" (4:3), и в то же время проигрывали в национальном первенстве "Уралу" (1:2) и "Уфе" (0:2). Тяжело понять, в мотивации тут дело или в тактике. Хочется надеяться, что в матче с "Крыльями Советов" Кононову удастся если и не показать хорошую игру, то хотя бы добиться нужного результата. Всё равно основную работу ему придется проводить уже в зимнем перерыве, а сейчас нужно любой ценой избежать потерь в оставшихся матчах национального первенства, а также выйти из группы в Лиге Европы", - цитирует Мостового "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.