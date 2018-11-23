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Задержанных фанатов "Спартака", скорее всего, отправят под домашний арест

Савеловский районный суд города Москвы сегодня во второй половине дня изберет меру пресечения задержанным фанатам "Спартака".

Скорее всего, они будут отправлены под домашний арест.

Фанаты "Спартака" задержаны по факту избиения болельщиков ЦСКА у ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА.

360tv.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 11:12
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
В СИЗО мест свободных нет! smiley

a zrya, tak i est, vazhnee politzaklyu4ennix pobolshe zapixnut' tuda, oni to dlya vlasti poopasnei budut))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:16)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
за кокорина страшно стало?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 11:16)
  • -1
  •  (1)

В СИЗО мест свободных нет! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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