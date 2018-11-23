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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Задержанных фанатов "Спартака", скорее всего, отправят под домашний арест
Савеловский районный суд города Москвы сегодня во второй половине дня изберет меру пресечения задержанным фанатам "Спартака".
Скорее всего, они будут отправлены под домашний арест.
Фанаты "Спартака" задержаны по факту избиения болельщиков ЦСКА у ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА.
360tv.ru
Скорее всего, они будут отправлены под домашний арест.
Фанаты "Спартака" задержаны по факту избиения болельщиков ЦСКА у ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА.
360tv.ru
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