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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать
Главный тренер лидера этого сезона РПЛ "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче РПЛ с "Ростовом".
"В кубковом матче с "Ростовом" были изменения в составе. Мы играли неплохо, но не смогли хорошо сыграть на стандартах. Сейчас приложим все усилия, чтобы выиграть. Любую команду, которая обороняется большими силами, сложно вскрывать. Особенно, если у этой команды хороший футболисты. В нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут в одиночку решить эпизод. В том же "Манчестер Сити" много футболистов, которые способны обыграть один в один и создать момент.
Ерохин против бывшей команды? Важна эмоциональная составляющая. Футболисты в матчах против своих бывших команд всегда хотят показать максимум. А как получится, никто не может предсказать. Порой настрой выливается в забитые мячи или удачные действия.
Надеемся, что сил хватит. Функциональной ямы нет. 20 футболистов не могут одновременно устать. Игроки, на долю которых выпадает максимальная нагрузка, устают. Здесь есть и эмоциональное истощение. Мы должны смотреть и контролировать эти моменты. В матче с ЦСКА второй тайм мы провели лучше, чем первый. Это говорит о том, что с функциональным состоянием не все плохо", - цитирует Семака Sport24.
"В кубковом матче с "Ростовом" были изменения в составе. Мы играли неплохо, но не смогли хорошо сыграть на стандартах. Сейчас приложим все усилия, чтобы выиграть. Любую команду, которая обороняется большими силами, сложно вскрывать. Особенно, если у этой команды хороший футболисты. В нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут в одиночку решить эпизод. В том же "Манчестер Сити" много футболистов, которые способны обыграть один в один и создать момент.
Ерохин против бывшей команды? Важна эмоциональная составляющая. Футболисты в матчах против своих бывших команд всегда хотят показать максимум. А как получится, никто не может предсказать. Порой настрой выливается в забитые мячи или удачные действия.
Надеемся, что сил хватит. Функциональной ямы нет. 20 футболистов не могут одновременно устать. Игроки, на долю которых выпадает максимальная нагрузка, устают. Здесь есть и эмоциональное истощение. Мы должны смотреть и контролировать эти моменты. В матче с ЦСКА второй тайм мы провели лучше, чем первый. Это говорит о том, что с функциональным состоянием не все плохо", - цитирует Семака Sport24.
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