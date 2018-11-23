"Спартак" вышел на 1-е место в молодежном первенстве

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
11:33
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Вчера, 23:39
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Вчера, 23:29
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (5)
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Вчера, 22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Вчера, 22:42
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
"Спартак" вышел на 1-е место в молодежном первенстве
"Спартак" уверенно обыграл "Крылья Советов" в домашнем матче 15-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
15 тур
"Спартак" – "Крылья Советов" 4:1
Голы: Маркитесов, 39, Прошляков, 55, 81 (пен.), 83, Соколов, 85
"Спартак": Поплевченков (Ермаков, 46), Мохбалиев (Горбулин, 51), Петрунин (Моргунов, 46), Сазонов, Маркитесов, Калачевский (Митрога, 65), Данилин, Бакалюк (Сунгатулин, 82), Мазуров (Фольмер, 73), Актисов, Лопатин (Прошляков, 46)
"Крылья Советов": Овсянников, Верхунов (Трубин, 60), Давыдов (Шамаев, 46), Котин, Нестеров, Богомолов, Горбунов, Мухин (Смирнов, 59), Босов (Соколов, 69), Киреев (Сапов, 76), Саликов (Тявин, 64)
Предупреждения: Данилин, 58, Овсянников, 80
Молодежное первенство
15 тур
"Спартак" – "Крылья Советов" 4:1
Голы: Маркитесов, 39, Прошляков, 55, 81 (пен.), 83, Соколов, 85
"Спартак": Поплевченков (Ермаков, 46), Мохбалиев (Горбулин, 51), Петрунин (Моргунов, 46), Сазонов, Маркитесов, Калачевский (Митрога, 65), Данилин, Бакалюк (Сунгатулин, 82), Мазуров (Фольмер, 73), Актисов, Лопатин (Прошляков, 46)
"Крылья Советов": Овсянников, Верхунов (Трубин, 60), Давыдов (Шамаев, 46), Котин, Нестеров, Богомолов, Горбунов, Мухин (Смирнов, 59), Босов (Соколов, 69), Киреев (Сапов, 76), Саликов (Тявин, 64)
Предупреждения: Данилин, 58, Овсянников, 80
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