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"Спартак" вышел на 1-е место в молодежном первенстве

"Спартак" уверенно обыграл "Крылья Советов" в домашнем матче 15-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

15 тур

"Спартак" – "Крылья Советов" 4:1

Голы: Маркитесов, 39, Прошляков, 55, 81 (пен.), 83, Соколов, 85

"Спартак": Поплевченков (Ермаков, 46), Мохбалиев (Горбулин, 51), Петрунин (Моргунов, 46), Сазонов, Маркитесов, Калачевский (Митрога, 65), Данилин, Бакалюк (Сунгатулин, 82), Мазуров (Фольмер, 73), Актисов, Лопатин (Прошляков, 46)

"Крылья Советов": Овсянников, Верхунов (Трубин, 60), Давыдов (Шамаев, 46), Котин, Нестеров, Богомолов, Горбунов, Мухин (Смирнов, 59), Босов (Соколов, 69), Киреев (Сапов, 76), Саликов (Тявин, 64)

Предупреждения: Данилин, 58, Овсянников, 80
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 14:07
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(5)
#3  trachok   (Сегодня, 15:53)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
хехехе, уже вторые
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:20)
  • -1
  •  (1)

Цитата: safonas
куда они потом исчезают...

на чемпе был цикл статей , куда пропадают подающие надежды молодые игроки . Найди , не поленись
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:04)
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  •  (3)

куда они потом исчезают...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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