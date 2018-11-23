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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Матч ТВ" покажет игру "Спартак" - "Локомотив" на общедоступном канале
Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами "Спартак" и "Локомотив".
Матч состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.
После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками в активе. "Локомотив", одержавший пять побед подряд, набрал 25 очков и идет на третьем месте.
ТАСС
Матч состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.
После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками в активе. "Локомотив", одержавший пять побед подряд, набрал 25 очков и идет на третьем месте.
ТАСС
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