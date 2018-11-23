"Матч ТВ" покажет игру "Спартак" - "Локомотив" на общедоступном канале

Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами "Спартак" и "Локомотив".Матч состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками в активе. "Локомотив", одержавший пять побед подряд, набрал 25 очков и идет на третьем месте.