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Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию

Главный тренер лидера этого сезона РПЛ "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии некоторых игроков команды.

"Проблема Дзюбы не может просто испариться. Будем смотреть по его состоянию. Ситуация к концу сезона не улучшается, травмы, дисквалификации. Работы много.

У Мамманы есть определенные повреждения. Терентьев тренируется с основным составом и готовится к игре с "Ростовом". Смольников начинает тренироваться с нами. Маркизио тренируется в общей группе. Насколько они будут готовы к "Ростову", узнаем в день игры", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 15:39
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