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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
11:33
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Вчера, 23:39
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Вчера, 22:45
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Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Вчера, 22:42
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
"Уфа" переиграла "Оренбург" в молодежном первенстве
"Уфа" обыграла "Оренбург" в матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 3:1.
Молодежное первенство
15 тур
"Оренбург" – "Уфа" 1:3
Голы: Власов, 15, Мухаметшин, 34, Криворог, 40, Карев, 69
"Оренбург": Кеняйкин, Криворучко, Прилепин (Ковалёв, 46), Хорошков, Егоров, Антоненко (Бадюкевич, 83), Болотов (Апалькин, 76), Николаев, Бидловский, Шабикеев (Феденко, 46), Зиналиев (Карев, 67)
"Уфа": Саитгареев (Мальцев, 66), Хазиев, Дёмин, Криворог, Емельянов, Власов, Виденеев, Егоров (Андреев, 46), Журавлёв, Мухаметшин, Кутлусурин (Здоровец, 55)
Предупреждения: Ковалёв, 77, Виденеев, 79
Молодежное первенство
15 тур
"Оренбург" – "Уфа" 1:3
Голы: Власов, 15, Мухаметшин, 34, Криворог, 40, Карев, 69
"Оренбург": Кеняйкин, Криворучко, Прилепин (Ковалёв, 46), Хорошков, Егоров, Антоненко (Бадюкевич, 83), Болотов (Апалькин, 76), Николаев, Бидловский, Шабикеев (Феденко, 46), Зиналиев (Карев, 67)
"Уфа": Саитгареев (Мальцев, 66), Хазиев, Дёмин, Криворог, Емельянов, Власов, Виденеев, Егоров (Андреев, 46), Журавлёв, Мухаметшин, Кутлусурин (Здоровец, 55)
Предупреждения: Ковалёв, 77, Виденеев, 79
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