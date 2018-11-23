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"Уфа" переиграла "Оренбург" в молодежном первенстве

"Уфа" обыграла "Оренбург" в матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 3:1.

Молодежное первенство

15 тур

"Оренбург" – "Уфа" 1:3

Голы: Власов, 15, Мухаметшин, 34, Криворог, 40, Карев, 69

"Оренбург": Кеняйкин, Криворучко, Прилепин (Ковалёв, 46), Хорошков, Егоров, Антоненко (Бадюкевич, 83), Болотов (Апалькин, 76), Николаев, Бидловский, Шабикеев (Феденко, 46), Зиналиев (Карев, 67)

"Уфа": Саитгареев (Мальцев, 66), Хазиев, Дёмин, Криворог, Емельянов, Власов, Виденеев, Егоров (Андреев, 46), Журавлёв, Мухаметшин, Кутлусурин (Здоровец, 55)

Предупреждения: Ковалёв, 77, Виденеев, 79
Теги: Уфа Оренбург
Сегодня, 15:49
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