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"Ахмат" - ЦСКА: Нисимура и Бистрович в основе армейцев

"Ахмат" и ЦСКА объявили составы на предстоящий матч 15-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Фернандес, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

"Ахмат": Городов, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.
Теги: Ахмат ЦСКА
Сегодня, 17:05
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#3  студия дускай   (Сегодня, 18:32)
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безбородов опять типа судит матч с участием московского клуба
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:14)
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Болеет за:
«Ростов»
шанс для японца хоть как-то поломанного уругвайца сместить.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 17:13)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Семенов отдыхает.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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