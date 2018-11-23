"У нас свой путь!" - новый классный видеоролик от "Локомотива" (видео)

Каждый день мы делаем выбор. Ошибиться – не страшно. Страшно – не попробовать. Мы приняли решение, изменившее нашу жизнь. Сделали выбор, который нас объединил. Это – «Локомотив». Вести за собой, а не следовать за кем-то. Наш выбор навсегда с нами. И мы им гордимся!#УНасСвойПуть pic.twitter.com/xJ1RUV8L2J