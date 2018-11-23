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"У нас свой путь!" - новый классный видеоролик от "Локомотива" (видео)

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала в официальном твиттере видеоролик, в котором рассказывается о принципах работы в "Локомотиве".



Команда Юрия Семина на данный момент располагается на третьем месте в чемпионате России.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:32
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