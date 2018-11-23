Леонид Федун отказался комментировать подробности встречи с фанатами "Спартака"

Глава "Спартака" Леонид Федун отказался обсуждать встречу с объединением болельщиков команды "Фратрией"."Слушайте, я больше ничего не комментирую, была встреча, этого достаточно", – сказал Федун.Ранее стало известно, что на прошедшей встрече представители "Фратрии" в очередной раз выступили против капитана красно-белых Дениса Глушакова.