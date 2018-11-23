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Леонид Федун отказался комментировать подробности встречи с фанатами "Спартака"

Глава "Спартака" Леонид Федун отказался обсуждать встречу с объединением болельщиков команды "Фратрией".

"Слушайте, я больше ничего не комментирую, была встреча, этого достаточно", – сказал Федун.

Ранее стало известно, что на прошедшей встрече представители "Фратрии" в очередной раз выступили против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Р-Спорт
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 18:11
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#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:46)
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закрытый клуб прям какой-то для избранных.. чмордяи
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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