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Анри Хагуш: футбол, который ставит Кононов, максимально близок к спартаковскому стилю

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды Олега Кононова в "Спартак".

"У Кононова очень красивый, комбинационный футбол, все низом. Он максимально приближен к тому, что называют спартаковским стилем.

Уверен, что у Кононова однозначно все получится в "Спартаке". По крайней мере он поставит команде ту игру, которую от него все ждут", - цитирует Хагуша "СЭ".
Теги: Хагуш Кононов Спартак
Сегодня, 18:44
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