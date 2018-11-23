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"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)

Пресс-служба "Динамо" опубликовала забавный промо-ролик к матчу 15-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем".

В течение текущего сезона "Енисей" дарит книги главным тренерам команд, с которыми встречается. На этот раз "Динамо" предлагает сделать "подарок" красноярскому клубу.


Теги: Динамо Енисей
Сегодня, 19:26
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