"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)

Пресс-служба "Динамо" опубликовала забавный промо-ролик к матчу 15-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем".В течение текущего сезона "Енисей" дарит книги главным тренерам команд, с которыми встречается. На этот раз "Динамо" предлагает сделать "подарок" красноярскому клубу.