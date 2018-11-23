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Виктор Гончаренко: это была игра до гола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над "Ахматом" (2:0).

"ЦСКА выжал максимум со стандартных положений. Это была очень напряженная игра до первого гола. Обе команды хорошо двигались и играли в обороне.

Несмотря на многочисленные травмы, мы сохраняем структуру игры. Если не теряешь очки в таких играх, то можешь претендовать на высокие места. Надо быть уверенным, что замена сыграет.

Тимур Жамалетдинов забил гол чуть ли не первым касанием? Хорошему форварду много времени для гола не надо", - цитирует Гончаренко "Матч Премьер".
Теги: ЦСКА Ахмат Гончаренко
Сегодня, 20:21
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#1  лад  USSR (Сегодня, 20:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Это была игра до 2-го гола. При 3-х добавленных минутах арбитр остановил матч только на 7-й, сразу после второго гола армейцев.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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