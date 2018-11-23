Форвард "Спартака" сменил имидж (фото)

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сменил имидж.31-летний бразилец опубликовал в инстаграме фото с новой прической.В текущем сезоне Адриану провел 14 матчей за "Спартак", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.