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Форвард "Спартака" сменил имидж (фото)

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сменил имидж.

31-летний бразилец опубликовал в инстаграме фото с новой прической.

Форвард "Спартака" сменил имидж (фото)


В текущем сезоне Адриану провел 14 матчей за "Спартак", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Спартак Луис Адриано
Сегодня, 20:25
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#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:54)
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online

лучше бы свою игру сменил в лучшую сторону..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:45)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Ville  СПб (Сегодня, 20:44)
  • -1
  •  (11)

бибизян)))


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#2  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 20:38)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Барселона»
Ditrih,
Самокритично..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#1  Ditrih   (Сегодня, 20:36)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
обезьяна остаётся обезьяной
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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