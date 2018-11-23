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Стартовый состав "Локомотива" объявляли мамы футболистов (видео)

Второй матч 15-тура РПЛ между "Локомотивом" и "Уралом" начался необычным образом.

Перед стартовым свистком состав хозяев поля объявляли мамы футболистов.



Rusfootball.info
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 20:45
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(2)
#3  Antip7   (Сегодня, 22:25)
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Их только трое играло? Где остальные 8?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  FC CSKA  Москва (Сегодня, 21:04)
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необычно...прикольно... молодцы
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
#1  dimon-k   (Сегодня, 21:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Интересно так blush
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
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