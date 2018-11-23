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Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ "Енисей" – "Ахмат" в манеж.

"Слова подбирать сложно. Это просто катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.

Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке "в виде исключения", то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить", – заявил Карпин.

"СЭ"
Теги: Енисей Ахмат Карпин
Сегодня, 21:21
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#5  Romzzzesss  Красноярск (Сегодня, 22:21)
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  •  (2)

Сибирячок,
Сибирячок ты липовый...
Регистрация: 7.11.2014 [жалоба]
#4  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 22:17)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Валера абсолютно прав!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 21:57)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
пальцы веером...
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:34)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, твой выход. так их , этих уродов
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
+++
И каждый год одно и тоже!
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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