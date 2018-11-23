Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ "Енисей" – "Ахмат" в манеж."Слова подбирать сложно. Это просто катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке "в виде исключения", то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить", – заявил Карпин.